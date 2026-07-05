Uma estatística que dá arrepios aos companheiros de Vinícius... A Noruega é o pesadelo do Brasil

Esta noite, domingo, os olhares se voltam para o confronto entre Brasil e Noruega, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, no MetLife Stadium, em Nova York, em uma partida que, no papel, parece desigual entre uma seleção que representa um país com 212 milhões de habitantes e que já conquistou a Copa do Mundo cinco vezes, e outra que pertence a um país cuja população não ultrapassa 5,5 milhões de habitantes e que participa da Copa do Mundo pela primeira vez em 28 anos.

Mas, apesar da grande diferença em termos de história e potencial, o Brasil entra em campo com um verdadeiro complexo, já que a Noruega continua sendo a única seleção contra a qual a “Seleção” nunca conseguiu uma vitória, dentre todas as que já enfrentou, segundo a rede francesa “RMC”.

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O jornalista norueguês Stefan Starnarsen, do jornal VG, afirmou: “Vamos dizer isso bem alto! Somos o único país do mundo que nunca foi derrotado pelo Brasil. Temos muito orgulho desse dado”.

E acrescentou, rindo: “A partida de 1998, quando a Noruega venceu o Brasil por 2 a 1 na fase de grupos da Copa do Mundo na França, continua até hoje sendo o maior evento esportivo da história da Noruega. As gerações seguintes nunca conheceram um entusiasmo coletivo como aquele. Estava escrito nas estrelas que nos encontraríamos com os brasileiros novamente”.

Os números confirmam isso: as duas seleções se enfrentaram quatro vezes, e a Noruega conquistou duas vitórias, uma delas na Copa do Mundo de 1998, e o outro em um amistoso de 1997, com placar de 4 a 2, enquanto os outros dois jogos, em 1986 e 2006, terminaram empatados, fazendo com que a Noruega continue sendo a única seleção que nunca perdeu para o Brasil.

Por outro lado, Pedro Passan, jornalista da TV Globo brasileira, comentou: “Respeitamos a Noruega, e devemos respeitá-la porque nunca a derrotamos. O Brasil não teve sorte contra essa seleção, por isso as pessoas estão preocupadas. Além disso, eles têm um time muito bom e se destacam por vários pontos fortes que nós não temos.”

Já Morillo Pereira, jornalista da ESPN, disse: “Nunca nos sentimos totalmente confiantes com essa seleção. Ela pode vencer qualquer adversário, mas também é capaz de perder para qualquer time. A Noruega tem jogadores que a gente não tem; o Brasil não tem Haaland nem Odegaard”.

E as preocupações da torcida brasileira aumentam diante da indisponibilidade de Neymar para o início das partidas, além da recuperação ainda em andamento de Raphinha e da ausência de Lucas Paquetá, enquanto a equipe depende fortemente do craque do Real Madrid, Vinícius Júnior.