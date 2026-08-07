O processo de escolha do novo treinador da seleção da Argélia registrou desdobramentos acelerados nas últimas horas, depois que o resultado da reunião do Colégio Técnico Nacional, vinculado à Federação Argelina de Futebol, revelou fortes indícios de que a identidade do próximo comandante já está praticamente definida, com o espanhol Félix Sánchez próximo de suceder o suíço Vladimir Petkovic, apesar da grande polêmica que cerca essa escolha.

O jornal argelino "El Khabar" informou que o clima da reunião do Colégio Técnico Nacional deu a entender que a discussão já não girava em torno da identidade do novo treinador, mas havia passado à etapa de conclusão dos procedimentos para sua contratação.

Segundo o que foi debatido durante a reunião, o trio formado por Ali Mouser, diretor técnico nacional, Rabah Saâdane, coordenador do Colégio Técnico Nacional, e Karim Kassed, membro da Direção Técnica Nacional, enviou sinais claros de que a escolha havia recaído desde o início sobre o espanhol Félix Sánchez.

Durante sua exposição, os responsáveis destacaram a excelência da escola espanhola de treinamento, ressaltando ao mesmo tempo que o próximo treinador não será cobrado a aplicar o estilo "tiki-taka", mas sim a apresentar uma filosofia adequada às possibilidades da seleção da Argélia e às características de seus jogadores.

Por outro lado, ficou evidente que os demais nomes que integravam a lista reduzida não passavam de opções meramente formais submetidas a análise, entre eles o português Roberto Martínez, o belga Tom Saintfiet e o holandês Frank de Boer, além do espanhol Rafael Benítez, que, segundo indicaram as discussões, exigiu levar toda a sua comissão técnica, composta por 11 pessoas, o que não foi aceito pela Federação Argelina.

Antar Yahia será o elo de ligação

Durante a reunião, também foi levantada a questão do idioma e a possibilidade de haver dificuldades de comunicação dentro da seleção caso seja contratado um treinador espanhol.

No entanto, Ali Mouser, Rabah Saâdane e Karim Kassed afirmaram que esse ponto não representará qualquer obstáculo, esclarecendo que Antar Yahia fará parte da nova comissão técnica da seleção principal, aproveitando seu domínio da língua espanhola, para desempenhar o papel de elo de ligação entre o treinador e os jogadores.

Entre as intervenções mais relevantes registradas na reunião esteve a proposta apresentada pelo diretor técnico do clube MC Alger, Boualem Charef, que defendeu o reforço da comissão técnica com um segundo auxiliar argelino ao lado de Antar Yahia.

Charef indicou o ex-defensor internacional Samir Zaoui para esse cargo, considerando que ele possui a personalidade e a experiência suficientes para agregar de verdade à comissão técnica.

Essa proposta gerou uma repercussão notável depois que Rabah Saâdane a recebeu com um largo sorriso, o que muitos interpretaram como um indício de significado que ia além da cortesia e talvez refletisse uma aceitação preliminar da ideia.

Por que Sánchez se destaca frente aos concorrentes?

O jornal "El Khabar" esclareceu que todos os indícios apontam a favor de Félix Sánchez, que parece o mais próximo de assumir o comando da seleção da Argélia.

Isso se deve a diversos fatores, sobretudo sua concordância em trabalhar ao lado de um auxiliar argelino, condição à qual a Federação Argelina de Futebol se apegou, enquanto alguns dos outros nomes cogitados não demonstraram o mesmo entusiasmo em relação a essa exigência.

O aspecto financeiro também teve um papel importante para inclinar a balança a favor do treinador espanhol, já que suas exigências financeiras são menores em comparação com os demais treinadores contatados.

Apesar de Sánchez estar próximo de comandar a seleção da Argélia, essa escolha não está livre de pontos de interrogação, especialmente no que diz respeito aos critérios técnicos nos quais a Federação Argelina se baseou para preferi-lo a treinadores com maior experiência europeia e currículos mais robustos.

É verdade que Sánchez alcançou sua conquista mais expressiva ao comandar a seleção do Catar rumo ao título da Copa da Ásia de 2019, mas esses êxitos não duraram muito tempo.

O treinador espanhol foi alvo de duras críticas após o grande fracasso na Copa do Mundo de 2022, sediada pelo Catar, quando a seleção catariana deu adeus ao torneio ainda na fase de grupos, após três derrotas consecutivas, sem somar nenhum ponto, em uma das piores participações de uma seleção anfitriã na história da Copa do Mundo.

Experiências seguintes que não corresponderam às expectativas

As passagens seguintes de Sánchez não trouxeram o sucesso esperado, já que ele assumiu o comando da seleção do Equador, antes de a Federação Equatoriana decidir encerrar o contrato com ele após a participação na Copa América em julho de 2024 e a eliminação diante da seleção da Argentina, então campeã.

Ainda que os resultados técnicos não tenham sido catastróficos, as críticas se concentraram no estilo de jogo e nas escolhas técnicas adotadas pelo treinador espanhol, o que acelerou sua saída.

Já sua última experiência com o clube catariano Al-Sadd não foi melhor, pois estava previsto que seu contrato durasse até julho de 2026, mas a experiência terminou antecipadamente em meados de outubro de 2025, após a queda de rendimento da equipe no cenário local e o fracasso na Liga dos Campeões da Ásia.

As ressalvas não se limitam apenas aos aspectos técnicos, mas se estendem também à forma como o treinador espanhol lida dentro dos vestiários.

Segundo os ecos vindos de Doha, tanto de jogadores argelinos quanto de jogadores de origem argelina que já trabalharam sob seu comando, a personalidade de Sánchez é descrita como complexa, e seu modo de lidar não é fácil.

Esses dados apontam para a possível dificuldade em construir uma harmonia entre ele e Antar Yahia dentro da comissão técnica, o que também poderia repercutir em sua relação com os jogadores da seleção, caso seja oficialmente anunciado que assumirá o comando da seleção da Argélia.