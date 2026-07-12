Uma enxurrada de ataques... A Argentina iguala o feito histórico do Brasil

A seleção argentina continuou a exibir seu forte ataque na Copa do Mundo de 2026, ao derrotar a Suíça por 3 a 1 nas quartas de final, na manhã deste domingo, garantindo assim sua vaga nas semifinais.

Com esses três gols, a seleção argentina elevou seu total para 17 gols na atual edição da Copa do Mundo, tornando-se a segunda seleção com mais gols marcados em uma única edição da Copa do Mundo desde 2000, atrás apenas do Brasil, que marcou 18 gols em sua trajetória rumo ao título de 2002.

Leia também

Acordo fechado... Barcelona contrata jovem estrela da Bélgica

Romero revela surpresa sobre seu gol contra o Egito: “Scaloni vai me matar!”

A rede francesa “stats foot” destacou que a Argentina também se tornou a primeira seleção a marcar três gols ou mais em cada uma de suas três primeiras partidas nas fases eliminatórias, durante uma única edição da Copa do Mundo, desde o Brasil na Copa de 1970.

Os “dançarinos do tango” haviam derrotado Cabo Verde nas oitavas de final e, em seguida, o Egito nas quartas de final, pelo mesmo placar (3 a 2).

A seleção latino-americana abriu o placar contra a Suíça na partida de hoje, com um gol de Alexis McAllister aos 10 minutos, antes que a seleção europeia empatasse aos 67 minutos, com Dan Ndoye, levando a partida para a prorrogação.

A Argentina decidiu o confronto a seu favor com dois gols no final da partida, marcados por Julián Álvarez aos 112 minutos e Lautaro Martínez aos 120+1, garantindo assim um confronto com a Inglaterra nas semifinais, enquanto a França enfrenta a Espanha na outra partida desta fase.



