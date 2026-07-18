Uma despedida dolorosa para Deschamps... A Inglaterra acaba com a revolta dos Galos com uma goleada insana de seis a zero

A seleção inglesa garantiu o terceiro lugar na Copa do Mundo de 2026, após uma emocionante vitória por 6 a 4 sobre a França.
A seleção francesa não conseguiu a vitória na partida de despedida do técnico Didier Deschamps, que deixará oficialmente os Bleus após a Copa do Mundo.
A seleção dos Três Leões abriu o placar logo aos três minutos, com um gol de Declan Rice.
Após 15 minutos, Ezri Konsa ampliou a vantagem dos ingleses com o segundo gol.
Bukayo Saka conseguiu marcar dois gols consecutivos, aos 37 e aos 45+1 minutos, encerrando o primeiro tempo com a Inglaterra vencendo por 4 a 0.
No entanto, a seleção francesa entrou no segundo tempo com uma pressão ofensiva intensa, que resultou no primeiro gol, marcado por Kylian Mbappé aos 48 minutos.
Bradley Barcola marcou o segundo gol dos Bleus aos 54 minutos, antes de Mbappé conseguir marcar o terceiro gol, aos 66 minutos.
Sob a pressão francesa, o árbitro marcou um pênalti a favor da seleção inglesa, que Saka converteu com sucesso, completando o hat-trick aos 87 minutos, levando o placar a 5 a 3 a favor dos “Três Leões”.
A seleção francesa não desistiu e continuou pressionando com força, até que o reserva Ousmane Dembélé conseguiu marcar o quarto gol aos 90+6 minutos.
Em um contra-ataque rápido, o substituto Jude Bellingham marcou o sexto gol, encerrando a partida com uma vitória alucinante dos “Três Leões”.