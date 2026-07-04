Uma crise que quase se transformou em escândalo!… A FIFA volta atrás em sua decisão “polêmica”

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) gerou uma onda de polêmica após considerar seriamente a possibilidade de transferir a partida entre México e Inglaterra, nas oitavas de final da Copa do Mundo, das 18h para o meio-dia do próximo domingo, antes de voltar atrás na decisão e manter o horário original no Estádio da Cidade do México, após protestos veementes das federações mexicana e inglesa.

A FIFA vinha analisando a mudança devido às previsões de tempestades com trovoadas na tarde de domingo, além de preocupações com a segurança relacionadas às viagens e às possíveis comemorações em massa após a partida, mas não havia anunciado oficialmente essa alteração.

A revogação ocorreu após horas de expectativa, depois que ambas as federações expressaram seu profundo descontentamento com uma decisão que causou grande transtorno no planejamento esportivo, logístico e televisivo de uma das partidas mais esperadas da Copa do Mundo.

Javier Aguirre, técnico da seleção mexicana, foi o primeiro a manifestar seu descontentamento, dizendo: “É como um soco no estômago; porque muda tudo. Agora temos que refazer todo o trabalho; não é como se tudo tivesse sido em vão, mas é quase isso”.

Agüero acrescentou que a mudança significaria “refazer todos os preparativos elaborados ao longo de uma semana”, incluindo horários de refeições, períodos de descanso, sessões de atividade física, reuniões técnicas, deslocamento até o estádio e protocolos de aquecimento.

O protesto não se limitou apenas aos mexicanos; na Inglaterra, a surpresa foi ainda maior, já que vários meios de comunicação britânicos informaram que a Federação Inglesa de Futebol tomou conhecimento da possível mudança por meio de reportagens da imprensa antes de receber qualquer notificação oficial da FIFA, o que gerou grande descontentamento dentro da delegação inglesa.

A preocupação foi muito além do aspecto esportivo: milhares de torcedores ingleses tinham voos programados para chegar à Cidade do México na manhã de domingo, e o adiantamento da partida em 6 horas os impediria de assisti-la, enquanto outros tiveram que reorganizar seus planos de viagem, reservas de hotel e voos em antecipação a uma mudança que, no fim das contas, não ocorreu.

A previsão de tempestades com trovoadas na tarde de domingo foi o principal motivo que levou a Fifa a considerar a mudança — um fenômeno que já afetou várias partidas nesta edição da Copa do Mundo e que poderia forçar a suspensão temporária dos jogos como medida de precaução.

Somam-se a isso preocupações relacionadas às viagens e às possíveis comemorações em massa após a partida, um aspecto que as autoridades locais vinham acompanhando de perto após alguns incidentes ocorridos durante o torneio.

Com essa reviravolta, a FIFA encerra uma crise que quase se transformou em um escândalo organizacional e mantém o horário original da partida, às 18h, horário local, em um confronto considerado um dos destaques das oitavas de final.