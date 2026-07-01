Uma conquista rara coloca “Mbappé e companhia” no mesmo nível das lendas da Samba

Numa época em que os números contam histórias de glória no futebol, surgiu uma estatística notável no meio da Copa do Mundo de 2026, que colocou uma única seleção europeia lado a lado com uma das maiores gerações da história da Copa do Mundo.

Um número excepcional que só foi alcançado duas vezes no século XXI, revelando um poder ofensivo avassalador capaz de fazer a diferença.

A rede global “Opta”, especializada em estatísticas de futebol, revelou um feito numérico único relacionado ao número de seleções que contaram com um trio ofensivo excepcional em uma única edição da Copa do Mundo.

De acordo com os dados da rede, apenas duas seleções, desde o ano 2000, conseguiram contar com pelo menos três jogadores, cada um dos quais contribuiu com cinco participações decisivas ou mais — entre gols marcados e assistências — durante um único torneio.

A primeira seleção a alcançar esse feito foi o Brasil na edição de 2002, graças ao trio de ouro formado por Ronaldo, Rivaldo e Ronaldinho, no torneio em que a “Samba” conquistou seu quinto título mundial.

Já a segunda seleção a ingressar nesse seleto clube foi a França na atual edição da Copa do Mundo de 2026, onde Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Michael Oulissi se destacaram ao registrarem pelo menos cinco contribuições decisivas por jogador, entre gols e assistências.

Essa conquista coloca a seleção dos “Galo” em comparação direta com a histórica geração brasileira e confirma a excepcional profundidade ofensiva da seleção francesa em sua busca pela glória mundial.