A conquista do título da Copa do Mundo de 2026 pela seleção espanhola não foi apenas uma conquista coletiva que levou a “La Roja” de volta ao topo do futebol mundial pela segunda vez em sua história, mas também trouxe consigo uma conquista individual excepcional do astro Alex Baína, que inscreveu seu nome nos anais da história com um recorde sem precedentes, ao se tornar o primeiro jogador a conquistar as três principais competições internacionais consecutivamente — um feito nunca antes alcançado por nenhum jogador na história do futebol.

A vitória da Espanha na Copa do Mundo de 2026 não se limitou a coroá-la campeã mundial pela segunda vez, mas também consolidou o lugar de Alex Baína na história do esporte, depois que o meio-campista do Atlético de Madrid se tornou o primeiro jogador a conquistar as três principais competições internacionais consecutivamente: o Campeonato Europeu, a medalha de ouro nos Jogos Olímpicos e, por fim, a Copa do Mundo.

Nunca antes um jogador havia alcançado essa conquista dessa forma, o que tornou o recorde estabelecido por Baína único na história do futebol. O segredo dessa conquista está na palavra “consecutivamente”, já que a jornada de Baína rumo a essa tríplice coroa começou no verão de 2024, quando conquistou com a seleção espanhola principal o título do Campeonato Europeu na Alemanha, sob o comando do técnico Luis de la Fuente.

Apenas algumas semanas depois, ele se juntou à seleção olímpica espanhola comandada por Santi Denia e a levou à conquista da medalha de ouro nos Jogos Olímpicos de “Paris 2024”, uma conquista que só havia ocorrido uma vez antes na história do futebol espanhol.

Dois anos depois, Baína completou essa sequência histórica ao conquistar, com a seleção espanhola, o título da Copa do Mundo de 2026 nos Estados Unidos, somando assim três títulos internacionais diferentes em um período de não mais de dois anos, conforme informou o jornal espanhol “Marca”.

O valor dessa conquista aumenta quando comparada ao que já foi alcançado ao longo da história do esporte, já que apenas dois jogadores chegaram perto disso: os argentinos Lionel Messi e Ángel Di María, que conquistaram a medalha de ouro nas Olimpíadas de Pequim de 2008, e, posteriormente, venceram a Copa do Mundo de 2022 no Catar, além dos títulos da Copa América de 2021 e 2024.

Mas a diferença fundamental é que Messi e Di María não conquistaram esses títulos de forma consecutiva, já que longos anos se passaram entre suas conquistas, período durante o qual se sucederam diferentes gerações de jogadores.

Já Alex Baína conseguiu conquistar o Campeonato Europeu, a medalha de ouro olímpica e, em seguida, a Copa do Mundo, em uma sequência ininterrupta de apenas dois anos, tornando-se o primeiro jogador da história do futebol — e o primeiro jogador europeu — a alcançar essa conquista excepcional dessa forma, acrescentando um novo capítulo aos registros do esporte com um dos recordes mais notáveis.