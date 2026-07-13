Uma confissão desastrosa e um histórico polêmico... Divulgação da identidade do árbitro da partida entre Espanha e França

A Federação Internacional de Futebol (FIFA) anunciou a equipe de arbitragem encarregada de conduzir o confronto entre Espanha e França, marcado para amanhã, terça-feira, nas semifinais da Copa do Mundo de 2026, em uma partida considerada um dos momentos mais importantes do torneio.

A Comissão de Árbitros da FIFA escolheu o árbitro salvadorenho Iván Barton para apitar a partida, em uma decisão que trouxe de volta à tona o histórico polêmico do árbitro internacional, cujo nome esteve associado a uma série de incidentes arbitrais notáveis nos últimos anos, sendo o mais marcante sua própria admissão de ter cometido um “erro grave” em uma partida do campeonato salvadorenho.

Barton contará com a colaboração de David Moran e Antonio Pepero como assistentes, enquanto o sueco Glenn Nyborg será o quarto árbitro e seu compatriota Mahboob Beigi, o árbitro assistente reserva.

Barton já apitou três partidas na atual edição da Copa do Mundo: Paraguai x Turquia e Japão x Suécia na fase de grupos, além do confronto entre Colômbia e Suíça nas oitavas de final.

O confronto entre Paraguai e Turquia foi palco de uma das jogadas mais polêmicas do torneio, ao se tornar o primeiro árbitro a aplicar a nova regra relativa à conversa com o adversário com a boca coberta, conhecida na mídia como “regra de Vinícius”, ao mostrar o cartão vermelho a Miguel Almirón após consulta ao VAR — decisão que gerou grande divisão entre os analistas, entre aqueles que consideraram que ele aplicou a regra à risca, e aqueles que consideraram que sua condução da partida foi marcada por punições exageradas.



E essa não foi a primeira polêmica na carreira do árbitro salvadorenho, já que ele foi alvo de críticas severas na Liga das Nações da CONCACAF de 2023, durante o confronto entre México e Honduras, depois de conceder 11 minutos de tempo de acréscimo, durante o qual o México marcou o gol de empate no décimo minuto do tempo de acréscimo, o que provocou a indignação dos jogadores e dirigentes de Honduras, que consideraram o tempo adicional exagerado.

Barton também enfrentou outras críticas durante a Copa América de 2024, após apitar a partida entre Estados Unidos e Panamá, quando vários analistas consideraram que ele perdeu o controle do jogo, embora muitos concordassem com a correção da decisão de expulsar o americano Timothi Wiah.

Na Copa do Mundo de 2026, o nome do árbitro salvadorenho voltou a ser alvo de polêmica após a partida entre Colômbia e Suíça nas oitavas de final, recebendo avaliações negativas de vários especialistas em arbitragem, que criticaram sua tolerância em relação a algumas infrações e sua omissão em aplicar cartões que consideravam merecidos.

O que mais se destaca na trajetória de Barton é sua admissão pública, em junho passado, de ter cometido um “erro grave” durante uma partida do campeonato salvadorenho, Além disso, em outra ocasião, ele revelou que houve falha de comunicação entre os membros da equipe de arbitragem, o que causou ampla polêmica sobre a anulação de um gol durante uma final nacional — um caso raro em que um árbitro internacional admite erros de arbitragem com tanta clareza.

A escolha de Barton para arbitrar o confronto entre Espanha e França confirma a confiança da Comissão de Árbitros da FIFA em suas capacidades, apesar da polêmica que acompanhou várias de suas partidas, direcionando os holofotes para o árbitro salvadorenho em um dos confrontos mais importantes da Copa do Mundo, onde ambas as seleções buscam garantir a primeira vaga na final.

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