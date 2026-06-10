Uma batalha perdida... O Barcelona desiste de enfrentar o Atlético de Madrid

A postura da diretoria do Barcelona mudou em relação à ofensa recebida do Atlético de Madrid, e o clube catalão tomou a decisão de dar continuidade às negociações pela contratação do astro argentino Julián Álvarez.

O Atlético de Madrid comunicou ao Barcelona sua posição clara sobre a transferência de Julián Álvarez, por meio de uma série de mensagens publicadas nas redes sociais, em uma resposta considerada uma escalada irônica no contexto da tensão entre os dois clubes.

O clube madrilenho divulgou um comunicado no qual afirma: “Nos últimos meses, fomos alvo de uma campanha de difamação. Mas, é claro, jamais nos passaria pela cabeça contratar o vice-presidente da Comissão de Árbitros ou recorrer a favoritismo político para registrar jogadores”.

O Atlético havia lançado recentemente uma série de publicações irônicas sobre a possibilidade de contratar Lamine Yamal, Pedri e Raphinha, acompanhadas de imagens geradas por inteligência artificial que mostravam o trio vestindo a camisa vermelha e branca, em uma clara referência à rivalidade entre os dois clubes.

O jornal “La Vanguardia” revelou que o Barcelona realizou uma análise minuciosa do conteúdo dessas publicações durante o fim de semana e estudou a possibilidade de tomar medidas legais contra elas, considerando que elas têm um fundamento jurídico potencial, especialmente no que diz respeito à violação dos direitos de imagem de seus jogadores.

O jornal destacou que o clube catalão decidiu, no fim das contas, não apresentar nenhuma queixa formal, a fim de não prejudicar as negociações estratégicas em andamento entre as partes e por receio de colocar em risco seus interesses esportivos nesta fase delicada.

Apesar disso, o Barcelona confirmou que dará total apoio a qualquer um de seus jogadores caso este decida tomar medidas legais individuais em relação a uma possível violação de seus direitos de imagem.

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Por sua vez, Rafael Yuste, presidente interino do Barcelona, comentou em declarações à TV3: “Na verdade, achei esses comentários extremamente inadequados, mas devemos nos concentrar no que fazemos como clube”.

E continuou: “A boa conduta vem em primeiro lugar, e temos que ser um exemplo, desde o presidente até o último membro do conselho de administração”.

Yusti acrescentou: “Mas isso não altera nossa política esportiva de forma alguma; Deco é muito claro quanto aos seus planos e os cumprirá”.

Este desdobramento ocorre em um momento em que o Barcelona busca manter relações estáveis com os clubes rivais, especialmente com o andamento das negociações sobre possíveis transferências que podem envolver jogadores do Atlético de Madrid.