O mercado de transferências de verão acabou de ser encerrado, mas o Barcelona, sob o comando do diretor esportivo Deco, já começou a planejar a janela de inverno, que abre no próximo dia 2 de janeiro.

O clube catalão dispõe de cerca de 60 milhões de euros disponíveis dentro das regras do fair play financeiro, uma margem suficiente para concretizar uma contratação. Ainda assim, esse valor também pode ser destinado ao limite salarial da próxima temporada, um limite que será fortemente afetado pelo retorno ao estádio Lluís Companys.

Segundo o jornal Sport, que cita fontes da liga espanhola, o Barça pode transferir o montante disponível no fair play financeiro para aumentar o limite salarial da próxima temporada, desde que apresente o pedido antes do início da janela de inverno.

No limite salarial será contabilizado apenas 75% do dinheiro que o clube deseja transferir do fair play financeiro; ou seja, cerca de 45 milhões de euros, caso o clube decida transferir o montante integral.

O limite salarial na temporada 2027-2028 será menor do que o deste ano, porque o Barcelona disputará a primeira parte da temporada, por cerca de 4 meses, no estádio Lluís Companys, em razão das obras de instalação do teto no Spotify Camp Nou.

As receitas vão diminuir e, portanto, transferir o orçamento do fair play financeiro para o limite salarial seria uma boa forma de compensar as perdas e, assim, não sair da regra do 1:1.

O Sport destacou que a decisão está agora sobre a mesa do Barcelona, que enfrenta um verdadeiro dilema: fechar uma contratação em janeiro que elevaria o teto de força do elenco, ou transferir o montante disponível no fair play financeiro, de cerca de 60 milhões de euros, para o limite salarial da próxima temporada, reduzindo assim as perdas decorrentes de atuar em Montjuïc e evitando ultrapassar a regra do 1:1?

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