Um único passo separa Ayman Hussein de uma nova experiência profissional

O atacante da seleção iraquiana Ayman Hussein se prepara para viver uma nova aventura profissional na Ásia Central, depois de ficar a poucos passos de vestir a camisa do Pakhtakor, do Uzbequistão, após o alcance de entendimentos finais entre as duas partes durante a atual janela de transferências de verão.

É esperado que o capitão da seleção do Iraque desembarque na capital, Tashkent, no próximo sábado, para realizar os exames médicos obrigatórios e assinar oficialmente o documento de transferência que o ligará ao tradicional clube uzbeque.

Este passo acontece depois de Ayman Hussein encerrar a temporada 2025-2026 com o clube iraquiano Al-Karma, quando decidiu se transferir para um novo destino no exterior a fim de dar continuidade à sua carreira profissional longe do campeonato nacional.

O artilheiro iraquiano havia recebido no período recente diversas propostas tentadoras de clubes locais, a começar pelo Al-Quwa Al-Jawiya e pelo Erbil, além de outras ofertas de equipes da Primeira Divisão do Campeonato Iraquiano, mas preferiu recusar todas em favor da experiência no exterior.

Com a concretização deste negócio, Ayman Hussein se juntará à lista de jogadores iraquianos que representaram o Pakhtakor ao longo de sua história, tornando-se o terceiro nesta sequência, depois de Bashar Resan e Zaid Tahseen, que já haviam vestido as cores do gigante uzbeque.

Esta transferência é vista como uma oportunidade valiosa para o atacante iraquiano provar seu valor em um ambiente competitivo diferente e contribuir com as ambições do Pakhtakor tanto no cenário nacional quanto no continental durante a próxima temporada.