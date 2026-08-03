Um único obstáculo no caminho de Romero rumo à Inter de Milão

O argentino Cristian Romero deu mais um passo rumo à sua chegada à Inter de Milão, depois de o clube italiano ter chegado a um acordo com o Tottenham Hotspur para a sua transferência por cerca de 40 milhões de euros.

O jornal "Mundo Deportivo" informou que as negociações estão em andamento para dar os últimos retoques no contrato com os empresários do defensor argentino, que disputou a Copa do Mundo de 2026 com a seleção de seu país.

A saída de Romero do Tottenham já era conhecida há algum tempo, e agora as negociações com a Inter de Milão foram retomadas para fechar o negócio ainda neste verão.

Tanto o treinador Cristian Chivu quanto a diretoria da Inter pretendem reforçar a equipe com mais um zagueiro de destaque, após a recente contratação de John Stones, que chegou como jogador livre depois de encerrar um período de dez temporadas passadas no Manchester City.

O único obstáculo que resta é chegar a um acordo com o jogador, que pede, por meio de seus empresários, um salário anual líquido de 6 milhões de euros.

A diretoria da Inter considera essas exigências exageradas e vai tentar reduzi-las e, enquanto o Atlético de Madrid permanece à sombra como outro possível interessado, os nerazzurri já chegaram a um acordo com o Tottenham.

O nome de Romero foi recentemente associado ao Barcelona, sendo considerado um dos candidatos em sua lista, pois é um jogador que agrada aos diretores esportivos, mas o clube catalão ainda não iniciou nenhuma negociação.

Romero esteve no Tottenham por cinco anos, depois de ter chegado em 2021 vindo da Atalanta, de modo que, se sua contratação for confirmada, ele retornará ao futebol italiano, onde se firmou como um dos melhores defensores da Serie A.