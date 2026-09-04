O Real Madrid desafia um tabu difícil quando visita o Real Betis pelo Campeonato Espanhol, na noite desta sexta-feira, levando em conta o histórico dos confrontos entre as duas equipes nas últimas temporadas.

O time merengue, comandado por José Mourinho, conquistou aproveitamento perfeito nas três primeiras partidas da La Liga nesta temporada, mas se depara com um teste difícil no jogo de hoje.

Segundo as estatísticas da "Opta", o Real Betis somou pontos em 5 dos últimos 7 jogos contra o Real Madrid no Campeonato Espanhol, com uma vitória, 4 empates e duas derrotas.

Desde a temporada 2022-2023, o Real Madrid não perdeu pontos diante de nenhum adversário mais do que fez diante do Atlético de Madrid e do Betis, algo que aconteceu em 8 partidas contra cada um deles, enquanto perdeu pontos em 5 jogos diante do Rayo Vallecano.

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O Real Madrid não venceu em nenhuma de suas últimas 4 visitas ao estádio do Real Betis pelo Campeonato Espanhol (3 empates e uma derrota), depois de ter vencido em 5 de suas seis visitas anteriores ao clube andaluz na competição (e perdido uma partida).

A última vez que o Real Madrid não conseguiu vencer em 5 visitas consecutivas ao Betis pela primeira divisão foi em fevereiro de 1999 (quando conquistou 3 empates e perdeu duas vezes).

Por outro lado, o Real Madrid somou pontos em 21 de suas últimas 22 visitas a equipes andaluzas no Campeonato Espanhol (16 vitórias e 5 empates), sendo a única exceção nessa sequência a derrota diante do Real Betis por 2 a 1 em março de 2025.

Isso ocorre depois de o time merengue ter perdido 3 de seus cinco jogos anteriores como visitante diante de clubes andaluzes entre 2018 e 2020 (duas vitórias e 3 derrotas).

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