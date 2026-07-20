Um soco no pescoço... O assistente de Scaloni agride o craque da Espanha

As comemorações da seleção espanhola, após a conquista da Copa do Mundo de 2026, foram marcadas por uma série de cenas que refletiram a dificuldade da seleção argentina em aceitar a derrota.

O jornal “Sport” informou que Roberto Fabián Ayala, assistente técnico de Lionel Scaloni, técnico da seleção argentina, se envolveu em uma discussão com o jogador espanhol Dani Olmo durante as comemorações da conquista do título.

Esses eventos ocorreram como resultado dos confrontos que eclodiram após o incidente envolvendo Paredes e Éric García.

Quando Dani Olmo se aproximou do local dos acontecimentos, Ayala, zagueiro conhecido durante sua carreira por seu estilo agressivo e forte nas disputas, por acaso estava ali.

A princípio, parecia que o assistente de Scaloni estava intervindo para afastar Olmo dos confrontos, mas ele surpreendeu a todos ao desferir um soco na região do pescoço, deixando o jogador espanhol atônito, que na ocasião estava ao lado de Éric García.

Em seguida, Éric García empurrou Ayala, após ficar chocado com a atitude que testemunhou diante de si.

Esse incidente representa uma imagem negativa do assistente de Scaloni, que sempre se destacou por seu comportamento exemplar, tanto nas coletivas de imprensa quanto em campo.