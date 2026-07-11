Um ser vivo recém-descoberto recebeu o nome de “Surpresa da Copa do Mundo”!

Depois de receber amplos elogios em todo o mundo, graças ao seu desempenho brilhante com a seleção de Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, o goleiro Fozinha recebeu uma homenagem de um tipo diferente: seu nome foi dado a uma nova espécie de molusco marinho, descoberta pelo biólogo espanhol Jesús Ortía na região do Caribe.

O experiente goleiro, de 40 anos, tem como nome verdadeiro “Josimar José Ivorra Díaz”, mas escolheu o nome “Fozinia” em sua camisa para homenagear sua avó falecida.

Ortia batizou o organismo descoberto de “Aldisa Fozinia”, referindo-se ao papel de destaque desempenhado pelo goleiro, e explicou que a cor vermelha do organismo simboliza a conquista de Fozinia contra a Espanha e seu grande desempenho durante o empate (0 a 0) na primeira rodada da Copa do Mundo de 2026, conforme informou a BBC.

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Fozínia contribuiu para que Cabo Verde conquistasse o primeiro ponto de sua história na Copa do Mundo, antes de a seleção seguir sua trajetória até as oitavas de final, onde foi eliminada com uma derrota honrosa (3 a 2), após a prorrogação, diante da atual campeã, a Argentina.

Cabo Verde é o segundo menor país a chegar às finais da Copa do Mundo.

O brilhantismo de Fozinha levou a um salto enorme em sua popularidade, já que o número de seguidores no “Instagram” subiu de 50 mil para 17,4 milhões.

Ortia, professor emérito da Universidade de Oviedo e condecorado com a Ordem de Mérito de Cabo Verde em 2023, é conhecido por sua paixão pela biologia marinha e pelo futebol, e já batizou espécies que descobriu com nomes de jogadores, entre eles o goleiro costarriquenho Keylor Navas.