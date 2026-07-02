Um período complicado ameaça o astro da França... e Mbappé entra em cena

Ryan Sharqi, estrela da seleção francesa, está passando por um período extremamente complicado, que ameaça suas chances com os Bleus na Copa do Mundo.

O jornal “AS”, citando o “L’Équipe”, informou que Sharqi não pode reivindicar mais tempo de jogo no momento, diante do alto nível apresentado pelos jogadores que disputam a mesma posição que ele.

As pessoas próximas a Sharqi — Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé e Marcus Thuram — continuam lembrando a ele que sua chance chegará na hora certa.

De acordo com o que publicou o jornal “L’Équipe”, o meio-campista francês está passando por um período complicado, não apenas no âmbito esportivo, mas também no plano pessoal, fora dos campos.

O jornal francês acrescentou que essa situação deixou o jogador em um estado de grande tensão desde o fim de semana passado, além de ter lhe causado insônia e noites sem dormir.

Pessoas próximas a Sharqi afirmam que sua reação após a partida contra a Suécia não passou de uma manifestação de frustração dirigida a si mesmo, e não a qualquer outra pessoa.

No entanto, as imagens de TV mostraram que Sharqi ignorou seu técnico, Deschamps, após o término da partida, ao se recusar a apertar sua mão, apesar de o técnico ter estendido a mão para ele.