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England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport
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Um olhar que acabou em punição... Bellingham cai no poço de Messi!

L. Messi
J. Bellingham
Inglaterra x Argentina
Inglaterra
Argentina
Copa do Mundo
Argentina
England
EUA

O mago argentino continua a arrasar com seus adversários

A discussão que ocorreu entre o argentino Lionel Messi e o inglês Jude Bellingham não foi apenas uma diferença de pontos de vista, mas se transformou em uma punição chocante em campo.

Uma breve discussão eclodiu entre “Belli” e o gênio argentino durante o primeiro tempo, devido a divergências sobre uma das decisões tomadas pelo árbitro da partida.

Mas o que chamou a atenção na cena foi o olhar de Messi, que parecia zombar de Bellingham antes de se afastar rapidamente — algo que foi amplamente divulgado pelos jornais e pelas redes sociais.

Na verdade, porém, aquele olhar de Messi acabou se tornando uma punição para o astro inglês e seus companheiros, especialmente no segundo tempo: Messi parecia enlouquecido, correndo por todo o campo e driblando os zagueiros com extrema habilidade, até conseguir dar as assistências para os dois gols da vitória da Argentina, tornando-se o primeiro jogador a dar 10 assistências em partidas eliminatórias na história da Copa do Mundo.

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A atitude de Bellingham trouxe à memória as lembranças de Messi com vários jogadores que o provocaram e ele decidiu puni-los, sendo os mais notáveis o trio do Real Madrid formado por Casemiro, Pepe e Sergio Ramos, contra quem ele marcou vários gols decisivos e driblou em diversas ocasiões.



Além disso, Ahmed Ghanem Sultan, ex-zagueiro do Zamalek e da seleção egípcia, já havia afirmado em declarações à TV que seu companheiro Mahmoud Abdel Razek Shikabala provocou Messi com algumas jogadas habilidosas, e o resultado foi a punição aos Faraós durante a Copa do Mundo Sub-17 de 2003.

O “Mágico da Argentina” é considerado uma das maiores estrelas do futebol, se não a maior de todas, tendo em vista seus números individuais e coletivos, além de sua capacidade de virar o jogo e garantir vitórias.

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