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Um número surpreendente: a “Opta” prevê as chances de vitória do Egito sobre a Argentina

Argentina x Egito
Argentina
Egito
Copa do Mundo
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EUA

A Argentina teve dificuldades para vencer Cabo Verde

A empresa “Opta”, especializada em estatísticas esportivas, divulgou suas previsões para o confronto entre Egito e Argentina nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, apontando uma vantagem da seleção argentina de 79,7% contra 20,3% para os Faraós.

As previsões estimam em 7,4% as chances da seleção egípcia chegar às semifinais, enquanto as probabilidades de chegar à final caem para 2,1% e as de conquistar o título não ultrapassam 0,5%, o que coloca o Egito na penúltima posição no ranking mundial, à frente apenas do Canadá, que registrou 0,3%.

Os Faraós disputam sua primeira participação nas oitavas de final da história, após eliminarem a Austrália nos pênaltis, enfrentando a atual campeã, que por sua vez enfrentou dificuldades contra Cabo Verde e garantiu sua classificação com dificuldade por 3 a 2 na prorrogação.

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