Um número impressionante... Uma estatística assustadora que comprova o “egoísmo” de Ronaldo na Copa do Mundo!

O astro português Cristiano Ronaldo continuou a ter uma presença marcante na Copa do Mundo de 2026, mas, desta vez, por meio de um dado estatístico negativo, após liderar uma lista histórica divulgada pela “Opta”, rede especializada em estatísticas do futebol.

Ronaldo joga com a seleção de Portugal contra a Espanha, nesta noite de segunda-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo nos Estados Unidos.

De acordo com a “Opta”, Ronaldo se tornou o jogador que mais chutou a gol em uma única edição da Copa do Mundo sem criar nenhuma chance de gol para um companheiro, desde que esse tipo de dado passou a ser registrado, em 1966.

O capitão da seleção portuguesa chegou a 17 chutes durante a Copa do Mundo de 2026, sem conseguir criar uma única chance para seus companheiros, liderando assim a lista histórica e ultrapassando todos os jogadores que o precederam nesse indicador.

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O espanhol Alberto García Aspe ficou em segundo lugar, após registrar 15 chutes sem criar nenhuma chance durante a Copa do Mundo de 1998, enquanto o polonês Jerzy Gorgon e o sul-africano Katlego Mvila ocuparam o terceiro lugar, com 13 chutes cada um nas edições de 1974 e 2010, respectivamente.

O russo Denis Cheryshev também figurou na lista, após registrar 13 chutes sem criar nenhuma chance durante sua participação na Copa do Mundo de 2018.

Esse número reflete a grande dependência de Portugal em relação a Ronaldo para finalizar as jogadas dentro da grande área, já que o capitão do “Brasil da Europa” continua sendo a primeira opção para chutar sempre que surge a oportunidade, o que explica o elevado número de suas tentativas de gol em comparação com suas contribuições na criação de chances.

Ronaldo continua apresentando números de gols impressionantes nesta edição, depois de ter marcado três gols até o momento, além de ter elevado seu total para 11 gols em toda a sua trajetória na Copa do Mundo, mantendo-se como uma das estrelas mais destacadas e influentes da competição ao longo de sua história.