Um número impressionante!… A Espanha alcança a glória com um recorde histórico sem precedentes

A seleção espanhola de futebol não se contentou em conquistar a segunda estrela para seu país ao vencer a Argentina por 1 a 0 na prorrogação da final da Copa do Mundo de 2026, ontem, domingo; além disso, fez história internacional sem precedentes, tornando a Espanha o primeiro país do mundo a conquistar simultaneamente os títulos da Copa do Mundo masculina e feminina, conforme confirmado pela Federação Internacional de Futebol (FIFA).

O mérito por essa conquista histórica cabe à seleção masculina espanhola, comandada pelo técnico Luis de la Fuente, que venceu a Copa do Mundo contra a Argentina liderada por Lionel Messi, três anos após a conquista da Copa do Mundo Feminina de 2023 pela seleção espanhola na Austrália e na Nova Zelândia, alcançando assim uma conquista que nenhum outro país havia alcançado na história do futebol mundial.

Esse recorde permanecerá válido, pelo menos, até o próximo verão, quando será disputada a Copa do Mundo Feminina de 2027 no Brasil, onde outros países tentarão igualar a conquista excepcional da Espanha.

Uma série de recordes excepcionais

A Espanha estabeleceu vários recordes durante o torneio realizado nos Estados Unidos, no Canadá e no México, de acordo com o Guinness World Records. Unai Simón, goleiro da seleção, registrou o maior número de partidas sem sofrer gols em uma única edição, com 7 jogos, e o menor número de gols sofridos, com apenas um.

Além disso, a seleção espanhola alcançou a maior sequência de jogos sem derrota na história do futebol masculino, com 38 partidas consecutivas, enquanto Luis de la Fuente, aos 65 anos, tornou-se o técnico mais velho a conquistar a Copa do Mundo na história.

Vale lembrar que este é o segundo título da Espanha em sua história, após a primeira conquista na África do Sul em 2010.