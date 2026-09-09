O argentino Lionel Messi, astro do Inter Miami, recebeu uma mensagem tranquilizadora da Espanha, em meio à sua preparação para uma grande investida no mundo dos negócios.

O prefeito de Elda, Rubén Alcaraz, reafirmou nesta quarta-feira, em coletiva de imprensa, a importância de o Deportivo Eldense contar com uma figura mundial como Lionel Messi para a cidade.

Segundo o jornal "Marca", ele indicou que, caso a operação seja concluída, a entidade continuará a receber o apoio municipal.

E prosseguiu: "Nas conversas realizadas com pessoas próximas a Messi, levaram em consideração que o Eldense é um clube histórico, por ser o mais antigo da província de Alicante, além de ter conquistado dois acessos ao futebol profissional nos últimos três anos".

O prefeito acrescentou também, no que diz respeito às suas reuniões com o círculo próximo a Messi, que eles "testemunharam o apoio da Câmara Municipal nos últimos anos", e que "desde que se tornou uma sociedade anônima esportiva de capital aberto em 2022, apoiou o clube com mais de quatro milhões de euros, por meio de um acordo de patrocínio no valor de um milhão de euros por temporada".

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A esse respeito, Alcaraz afirmou que, nesses contatos, transmitiu que "o clube continuará a receber o apoio da Câmara Municipal" em um projeto que se concentrará, segundo o prefeito, na "formação e no futebol popular".

O político concluiu sua fala dizendo: "É uma grande oportunidade para a cidade que alguém como Lionel Messi repare em nosso clube e possa colocar Elda no mapa, tanto no âmbito nacional quanto internacional".

Vale lembrar que, se o negócio se concretizar, Messi será o primeiro jogador de futebol argentino a ser dono de um clube profissional na Espanha.

Reportagens de ontem confirmaram que Lionel Messi chegou a um acordo preliminar para adquirir o Eldense, um dos clubes da segunda divisão espanhola, e ficará com a totalidade das ações do clube sem qualquer interferência de outras partes.

Assim, ele inicia sua entrada no mundo dos negócios no futebol profissional espanhol, caso o negócio seja confirmado, e reforça sua presença após a aquisição do Cornellà, um dos clubes da terceira divisão catalã, no início deste ano.