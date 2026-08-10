O famoso empresário de jogadores Pini Zahavi está atualmente em Barcelona, onde aproveitou sua presença na cidade catalã para se encontrar com alguns de seus clientes, além de reunir-se com Joan Laporta, presidente do Barça, em meio à movimentação do mercado de transferências.

De acordo com o jornal espanhol "Sport", Laporta e Zahavi realizaram uma reunião na noite de ontem no hotel onde o empresário costuma se hospedar durante suas visitas à cidade.

A reunião chamou a atenção inevitavelmente por ter ocorrido durante o período do mercado de transferências, mas fontes a par do encontro minimizaram sua ligação com qualquer negociação.

As mesmas fontes afirmaram que a reunião teve um caráter amistoso acima de tudo, esclarecendo que Laporta e Zahavi mantêm uma excelente relação pessoal há muitos anos, além de terem participado juntos de diversas operações no mundo do futebol. Por essa razão, ambas as partes sempre fazem questão de aproveitar a coincidência de estarem no mesmo lugar para se encontrar e trocar as últimas novidades.

A relação entre Zahavi e o Barcelona segue sendo bastante próxima, já que o empresário foi uma das figuras principais na transferência de Robert Lewandowski para o clube catalão, além de representar atualmente Hansi Flick, com quem mantém uma relação muito próxima.

A lista de clientes de Zahavi inclui também alguns jovens talentos promissores da academia do Barcelona, entre eles Ebrima Tunkara e Aaron Yaakobishvili.

Espera-se que o futuro de alguns jogadores de Zahavi seja definido nas próximas semanas, já que Yaakobishvili é um dos jogadores cuja situação ainda está indefinida, com a possibilidade de deixar novamente o clube para continuar tendo minutos de jogo longe do Barcelona, embora seu futuro ainda não tenha sido definido.

As fontes consultadas insistem, no momento, em não atribuir ao encontro entre Laporta e Zahavi uma importância ligada ao mercado de transferências, já que os velhos amigos do mundo do futebol aproveitaram a presença do empresário em Barcelona para renovar o contato entre eles, em dias que registram uma atividade intensa dentro dos escritórios do clube.