Um novo dilema para Tuchel antes do confronto contra o México

O alemão Thomas Tuchel, técnico da seleção da Inglaterra, enfrenta um novo dilema ao definir a escalação para o confronto contra o México, na madrugada desta segunda-feira, no Estádio Azteca, pelas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

O vencedor do confronto entre Inglaterra e México enfrentará, nas quartas de final, o vencedor do confronto entre Brasil e Noruega, marcado para esta noite de domingo.

O jornal inglês “The Sun” informou que o lateral da seleção inglesa, Jedd Spence, sofreu uma lesão antes do esperado confronto contra o México e provavelmente não será titular dos Três Leões.

A lesão de Spence, que pode atuar tanto na lateral direita quanto na esquerda, representa mais um revés para Tuchel, já que o lateral-direito Reece James também está fora por lesão.

Tuchel descartou a possibilidade de escalar Declan Rice na lateral direita — posição em que ele atuou contra a República Democrática do Congo —, o que abre espaço para que Jarell Quansah, que se recupera de uma lesão, retorne ao time titular.

Kwansa, estrela do Bayer Leverkusen de 23 anos, ficou de fora da vitória sobre a República Democrática do Congo (2 a 1), após sofrer uma lesão no tornozelo durante a partida contra o Panamá na última rodada da fase de grupos.

Rice, que jogará mesmo com dores contra o México, atuou como lateral-direito nos momentos finais da emocionante vitória sobre a República Democrática do Congo.

Em entrevista à ITV antes da partida, Tuchel comentou sobre a escalação de Rice na lateral direita: “Não, é uma opção para o final da partida, caso precisemos ser mais ofensivos”.

E acrescentou: “Mas ele vai voltar para o meio-campo. Estou confiante de que temos algumas boas opções”.