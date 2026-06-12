"Um morto e três feridos"... Um terrível acidente abala a sede de Messi e seus companheiros

Uma pessoa morreu e outras três ficaram feridas, com gravidade variável, em um tiroteio ocorrido nesta sexta-feira perto da sede da seleção argentina de futebol, participante da Copa do Mundo de 2026, ao sul da cidade de Kansas City, nos Estados Unidos, em um incidente que causou grande preocupação em meio ao início da competição mundial.

O site americano “Fox Four” informou que a polícia de Kansas City recebeu uma denúncia de tiroteio perto da Old Santa Fe Road e se dirigiu imediatamente a um prédio residencial, onde encontrou um adolescente ferido por um tiro, cuja morte foi declarada no local do incidente, Enquanto isso, foram encontrados outros três feridos com ferimentos causados por tiros, um deles com lesões graves que ameaçam sua vida.

A polícia confirmou a prisão de um suspeito no local do incidente, sem que tenham sido feitas acusações oficiais contra ele até o momento, enquanto investigadores de homicídios e a equipe da cena do crime iniciaram as operações de coleta de provas e o depoimento de testemunhas para esclarecer as circunstâncias do ocorrido.

Os relatórios preliminares não revelaram uma ligação direta entre o incidente e a delegação da seleção argentina, mas o fato de ter ocorrido nas proximidades da sede da equipe despertou grande interesse, especialmente devido ao clima de segurança reforçado que acompanha o início das competições da Copa do Mundo.

Este incidente ocorre após atos de violência registrados nas proximidades do Estádio Azteca, na Cidade do México, antes, durante e após a partida de abertura da Copa do Mundo entre México e África do Sul, que terminou com a vitória do time da casa por 2 a 0 diante de 80 mil espectadores.

De acordo com o site francês “RMC Sport”, dezenas de manifestantes, entre professores, familiares de mexicanos desaparecidos e ativistas estudantis, entraram em confronto com as forças policiais fora do estádio, em meio a um forte contingente de segurança, onde alguns conseguiram romper as barreiras de segurança e trocaram socos com os policiais encarregados de proteger o perímetro do estádio.

O local testemunhou a quebra de janelas de vários veículos com o uso de paus, o que levou a polícia mexicana a lançar gás lacrimogêneo e a enviar agentes a cavalo para cercar os manifestantes, que se dispersaram a pé, em cenas que refletiram uma tensão de segurança sem precedentes durante a abertura de uma edição da Copa do Mundo.