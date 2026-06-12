"Um momento excepcional"... Primeiro comentário de Kenyonis após seu gol histórico

Julian Kenyonis, atacante do Al-Qadisiyah saudita e da seleção mexicana, expressou sua grande alegria após marcar o primeiro gol da atual edição da Copa do Mundo de 2026 na noite da vitória sobre a África do Sul, no último domingo.

Kenyonis marcou o primeiro gol da partida, que terminou com a vitória do México por 2 a 0, na rodada de abertura do Grupo A, que conta com a Coreia do Sul e a República Tcheca, enquanto a segunda partida foi vencida pela seleção asiática por 2 a 1.

Kenyonis disse em declarações à TV após a partida: “Estou muito feliz e animado por ter marcado meu primeiro gol na Copa do Mundo neste estádio maravilhoso, que ficou lotado de torcedores que vieram nos apoiar desde o primeiro minuto”.

Ele acrescentou: “Para mim, isso é muito importante, mas também é preciso elogiar tudo o que meus companheiros fizeram, pois o papel deles foi fundamental para conquistarmos nossos primeiros três pontos no torneio”.

E continuou: “Acho que a torcida demonstrou um grande apoio a nós nos últimos dias, e sentimos isso nas redes sociais e em todos os lugares”.

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E completou: “A torcida estava ligada a nós, e nós também estávamos ligados a ela. Hoje isso ficou claro dentro de campo e foi um fator extremamente importante que nos ajudou a entrar na partida com mentalidade vencedora e em busca da vitória”.

E enfatizou: “Se há algo a ser melhorado antes do confronto com a Coreia do Sul, acredito que seja a continuidade na pressão sobre os adversários”.

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E explicou: “Exercemos uma boa pressão em muitos momentos da partida, mas a pressão deve ser contínua o tempo todo, especialmente quando jogamos em casa e diante da nossa torcida. Isso é fundamental e vamos trabalhar nisso no período que vem”.

E concluiu dizendo: “Acho que fizemos um bom jogo hoje, mas ainda temos espaço para evoluir, e vamos continuar trabalhando e nos preparando para ter um desempenho melhor nas próximas partidas”.