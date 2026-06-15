Um momento difícil... O lado humano do astro da seleção sueca após a goleada de 5 a 0 sobre a Tunísia

Em um momento dramático que reuniu lealdade esportiva e laços familiares, o jogador internacional de origem tunisiana Yassine Ayari levou a seleção da Suécia a uma vitória esmagadora sobre a Tunísia por 5 a 1, em uma emocionante estreia do Grupo 6 da Copa do Mundo de 2026.

Al-Ayari marcou dois gols e foi uma das principais estrelas da partida, mas não escondeu seu conflito interno; já que o jogador, que tem ascendência tunisina por parte de pai e passa parte de suas férias anuais na Tunísia, descreveu seus sentimentos como confusos e contraditórios diante da seleção que considera parte de sua identidade emocional.

Al-Ayari disse, em declarações após a partida: “Meus sentimentos estavam confusos... Passo parte das minhas férias anuais na Tunísia e mantenho uma relação especial com o país. Evitei comemorar meu primeiro gol por respeito aos sentimentos da torcida tunisiana, apesar de sua importância para definir o rumo da partida logo no início”.

O astro sueco de origem tunisiana acrescentou: “Estou feliz com a vitória que garantiu à seleção que represento a liderança antecipada do grupo, mas, ao mesmo tempo, desejo boa sorte às Águias de Cartago no restante de sua trajetória na Copa do Mundo”.

E afirmou: “Espero que a seleção da Tunísia consiga resultados positivos nos próximos dois jogos contra o Japão e a Holanda”.

Esta vitória é considerada a maior derrota sofrida pela Tunísia em toda a sua história de participações na Copa do Mundo, com os cinco gols marcados por Yassine Ayari (dois gols), Alexander Isak, Victor Gioukires e Mattias Svanberg.

Isso coloca a seleção tunisiana diante de uma tarefa difícil e urgente de se recuperar nas duas rodadas restantes da fase de grupos.