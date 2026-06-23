Um milhão e meio de dólares separam Trezeguet da Liga Saudita

A transferência do jogador da seleção egípcia Mahmoud Hassan “Trezeguet” para o Clube de Riyad está pendente de apenas 1,5 milhão de dólares, em uma negociação de verão que pode trazer o ponta dos Faraós de volta à Liga Saudita após uma longa passagem pela Europa.

De acordo com o jornal “Al-Riyadiah”, as negociações da diretoria do Clube de Riyad com o Al-Ahly egípcio e o jogador Mahmoud Hassan “Trezeguet” pararam diante de um obstáculo financeiro de 1,5 milhão de dólares para concretizar a transferência do ponta internacional durante a atual janela de transferências de verão.

A diretoria do Al-Riyad iniciou negociações tripartites com o Al-Ahly e o jogador, que até o momento não resultaram em um acordo definitivo, devido a uma clara discrepância financeira entre a oferta apresentada e as exigências das duas partes. A proposta do clube da capital foi de um milhão de dólares para adquirir o tempo restante do contrato do jogador com o Al-Ahly, valor que fica meio milhão de dólares abaixo do que o clube egípcio exige para aprovar a conclusão da negociação.

Quanto às negociações com o jogador, o Al-Riyad apresentou uma oferta com um salário anual de até dois milhões de dólares, enquanto Trezeguet exige três milhões de dólares para assinar o contrato. Assim, somando a diferença de um milhão de dólares no salário do jogador aos meio milhão de dólares a serem pagos ao Al-Ahly, a transação como um todo está a 1,5 milhão de dólares de ser fechada.

O ponta de 31 anos está vinculado a um contrato de longo prazo com o Al-Ahli, válido até o verão de 2030, após ter retornado ao seu clube de origem no verão de 2025, após passagens profissionais no exterior, com destaque para a experiência no Aston Villa, da Inglaterra. Trezeguet iniciou sua carreira nas categorias de base do Al-Ahli e subiu até a equipe principal antes de iniciar sua trajetória profissional.

O jogador teve uma temporada notável com o Al-Ahly, participando de 32 partidas, marcando 18 gols e dando uma assistência. Atualmente, Trezeguet disputa a Copa do Mundo de 2026 com a seleção egípcia; ele entrou como reserva na última partida contra a Nova Zelândia e marcou o terceiro gol na vitória histórica dos “Faraós” por 3 a 1.