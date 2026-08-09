O ponta brasileiro Vinícius Júnior demonstrou apoio ao companheiro Camavinga, depois que o meia francês foi alvo de duras críticas por seu desempenho durante a pré-temporada, reafirmando o seu novo papel de liderança dentro do Real Madrid.

Segundo o jornal espanhol "As", após a renovação de seu contrato, o brasileiro se tornou um dos jogadores mais experientes do time, além de passar a ser um dos líderes da equipe.

O ponta agora assume uma responsabilidade maior, não apenas dentro de campo, mas também no vestiário, já que o aumento de seu salário não deve refletir apenas dentro das quatro linhas, mas também fora delas, ao desempenhar seu papel como um dos líderes do grupo e contribuir para reforçar a coesão do time.

Camavinga é um dos jogadores que mais recebeu críticas durante a pré-temporada do Real Madrid para a nova temporada, já que o francês não apresentou bons níveis, algo que parte da torcida do Real Madrid manifestou nas redes sociais, com alguns chegando a pedir sua saída do time.

Além disso, o clube não teria objeções em encontrar uma solução para ele, mas o jogador se recusa a sair e quer provar sua capacidade de ser um elemento importante para Mourinho.

É aqui que entra o papel de Vinícius, pois Camavinga voltou, ontem, a ser um dos jogadores mais criticados pela torcida durante o amistoso de preparação contra o Ferencváros, depois de cometer vários erros na saída de bola.

As dúvidas em torno de seu nível provocaram pedidos de muitos torcedores pela contratação de um novo meio-campista.

Assim que a partida terminou, Vinícius publicou uma foto em sua conta no Instagram ao lado de Camavinga, acompanhada de um emoji de "general".

Com esse gesto, o brasileiro quis demonstrar publicamente seu apoio ao meia francês e respaldá-lo neste momento difícil.

O terceiro capitão da equipe sabe, mais do que ninguém, o quão difíceis podem ser as críticas que o jogador pode receber, por isso quis ficar ao lado do companheiro.

Vinícius Júnior quer que todos os seus companheiros se sintam importantes dentro do time, mostrando que está ao lado deles nos momentos complicados.

O atacante brasileiro já vem exercendo seu trabalho como um dos líderes do elenco, pois Vinícius, com sua nova personalidade, passou a se sentir um verdadeiro líder.