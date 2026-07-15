Em uma partida que prometia ser um clássico acirrado nas semifinais da Copa do Mundo, a torcida acabou se concentrando em contar os minutos, em vez de contar as chances.

A rede internacional de estatísticas de futebol “Opta” revelou um recorde negativo histórico registrado no confronto entre Inglaterra e Argentina nas semifinais da Copa do Mundo de 2026.

A rede confirmou que a partida se tornou a primeira na história da Copa do Mundo, desde 1966, a não registrar nenhum chute a gol nos primeiros 30 minutos de jogo, um fato que reflete a extrema cautela imposta pelas duas seleções ao andamento da partida.

A rede explicou que o recorde anterior de maior tempo de espera por um único chute a gol estava registrado em nome da própria seleção da Inglaterra, em sua última partida contra a Noruega, quando todos tiveram que esperar até os 29 minutos para ver o primeiro chute de verdade.

Por sua vez, a rede de estatísticas de futebol “Squawka” revelou que nenhuma partida da Copa do Mundo de 2026 registrou um número menor de chutes no primeiro tempo do que o jogo entre Inglaterra e Argentina, já que as duas seleções se limitaram a apenas três chutes durante os primeiros 45 minutos.

A seleção inglesa havia se classificado para as semifinais após eliminar a Noruega por 2 a 1 em uma partida acirrada nas quartas de final.