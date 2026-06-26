Um incidente inaceitável... O astro da Tunísia provoca a ira de Koeman

A partida da fase de grupos da Copa do Mundo, no Grupo 6, entre Holanda e Tunísia, foi interrompida por um breve período devido a um incidente considerado inaceitável, o que levou a BBC a suspender a transmissão do jogo.

A seleção holandesa venceu por 3 a 1 a Tunísia, que já havia sido eliminada do torneio, assumindo assim a liderança do Grupo 6 com sete pontos em nove possíveis.

A seleção holandesa abriu o placar com um gol contra marcado pelo jogador Elias Al-Sakhi em seu próprio gol logo nos primeiros três minutos; e quando Brian Proby marcou o segundo gol apenas quatro minutos depois, uma goleada parecia iminente.

Mas as coisas não correram exatamente assim, já que Hazem Al-Mestouri marcou o segundo gol da Tunísia no torneio aos 54 minutos.

O novo jogador do Tottenham, Jan Paul van Heek, restabeleceu a vantagem de dois gols para a equipe do técnico Ronald Koeman, garantindo a vitória por 3 a 1.

A partida testemunhou um episódio raro antes do início do segundo tempo, quando apenas 10 jogadores da seleção da Tunísia entraram em campo para o pontapé inicial, devido à ausência de Al-Sakheri, que havia marcado um gol contra.

A árbitra Katia Itzel García, que apitava sua primeira partida na Copa do Mundo, percebeu essa falta de jogadores enquanto a equipe africana se preparava para iniciar a partida e rapidamente apitou para interromper os procedimentos.

A árbitra foi então obrigada a explicar a vários jogadores, que pareciam confusos, que Al-Sakheri ainda não havia aparecido em campo.

Levou menos de vinte segundos a partir daquele momento para que Al-Sakhiri conseguisse entrar em campo correndo pelo túnel, em meio a vaias audíveis da torcida presente em Kansas City.

Steve Wilson, o comentarista principal da partida pela rede britânica BBC, disse: “O jogador tunisiano estava lá atrás tentando desesperadamente chamar a atenção da árbitra para o fato de que eles tinham apenas dez jogadores em campo. Na verdade, eles ainda têm apenas dez jogadores lá. Falta um jogador.”

O comentarista assistente Stephen Warnock questionou: “Como assim?”

O ex-zagueiro do Liverpool e da seleção inglesa, Stephen Warnock, continuou: “Isso é inacreditável. Você sabe que o tempo está passando e precisa sair mais rápido. Ronald Koeman está furioso, e tem todo o direito de estar. Ele diz: ‘Como isso acontece? Isso é inaceitável’”.