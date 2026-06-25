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FBL-WC-2026-MATCH13-KSA-URUAFP
Ahmed Mansy

Traduzido por

Um hotel de 1.000 riyals e um estádio de 14 anos preparam a Arábia Saudita para o confronto contra Cabo Verde

Cabo Verde x Arábia Saudita
Cabo Verde
Arábia Saudita
Copa do Mundo
Cabo Verde
Arábia Saudita
EUA

A “Seleção Verde” disputa uma partida decisiva na Copa do Mundo

A seleção saudita inicia seus preparativos efetivos para a partida decisiva contra Cabo Verde na Copa do Mundo de 2026, após chegar à cidade de Houston.

A seleção saudita enfrenta Cabo Verde na madrugada deste sábado, no estádio “NRG”, na cidade de Houston, nos Estados Unidos, na terceira e última rodada da fase de grupos da Copa do Mundo de 2026.

A seleção saudita chegou à cidade de Houston na manhã desta quinta-feira, onde se hospedou em um hotel de quatro estrelas próximo ao estádio da partida, com diária média de 1.000 riyals por noite.

De acordo com o jornal saudita “Al-Riyadiah”, a “Selecção Verde” treinará no estádio “Shell”, na cidade de Houston, que fica a apenas cerca de 6 minutos do local de hospedagem e a 12 minutos do estádio onde será disputada a partida.

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O estádio não é antigo, tendo sido inaugurado há apenas 14 anos, mais precisamente em maio de 2012, com um custo de 96 milhões de dólares, e é a sede do clube Houston Dynamo.

A partida é decisiva para ambas as seleções, já que ambas precisam vencer para se classificarem para as oitavas de final da Copa do Mundo, sem depender da classificação dos terceiros colocados nos outros grupos.

A seleção saudita ocupa a quarta e última posição do Grupo H, com apenas um ponto, um ponto atrás do Uruguai e de Cabo Verde, enquanto a Espanha lidera o grupo com 4 pontos.

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