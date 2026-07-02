Um grande impulso moral... A Argentina recupera uma peça fundamental antes do confronto contra Cabo Verde

A seleção argentina recebeu um grande impulso moral antes do confronto contra Cabo Verde nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026, depois que o zagueiro Cristian Romero ficou apto para participar da partida tão aguardada.

De acordo com informações confirmadas por fontes à rede americana ESPN, o zagueiro do Tottenham Hotspur participou do treino realizado pela seleção argentina ontem, quarta-feira, em Kansas City, ao lado do restante de seus companheiros, tornando-se um forte candidato a integrar a escalação titular contra Cabo Verde na partida marcada para a madrugada de sábado.

Romero, de 28 anos, havia ficado de fora da vitória da Argentina sobre a Jordânia por 3 a 1 na última rodada da fase de grupos, após sofrer uma lesão no joelho durante o confronto contra a Áustria, que terminou com a vitória dos “dançarinos do tango” por 2 a 0, no dia 22 de junho.

A delegação da seleção argentina, liderada pelo capitão Lionel Messi, chegou na noite de quarta-feira à cidade de Fort Lauderdale, no estado da Flórida, em preparação para a partida que será disputada em Miami, onde a equipe realizará seu último treino, na quinta-feira, no centro de treinamento do Inter de Miami.

A seleção argentina havia se classificado para as oitavas de final como líder do Grupo 10 com pontuação máxima, após vencer a Áustria, a Argélia e a Jordânia, enquanto Lionel Messi marcou 6 dos 8 gols da seleção argentina durante a fase de grupos.