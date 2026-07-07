Um golpe... O craque da França busca um milagre contra o Marrocos

A seleção francesa sofreu mais um revés antes do aguardado confronto contra o Marrocos nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026, nesta quinta-feira, depois que as chances do meio-campista Aurélien Tchouaméni de se recuperar a tempo para a partida se tornaram extremamente remotas, apesar de suas últimas tentativas de se recuperar da lesão.

Choamini, jogador do Real Madrid, realizou treinos individuais em um campo paralelo, afastado do grupo, e limitou-se a exercícios físicos sem usar a bola, como parte do programa de reabilitação ao qual está submetido após a lesão muscular sofrida durante o último treino antes do confronto contra o Paraguai nas oitavas de final.

De acordo com o jornal espanhol “Marca”, o jogador “busca um milagre” para poder participar do confronto contra o Marrocos, mas sua participação parece extremamente improvável, especialmente porque a comissão técnica não deseja arriscar escalá-lo antes que sua recuperação esteja completa.

Por sua vez, Jay Stefan, assistente do técnico Didier Deschamps, não descartou a possibilidade de Chouamini entrar em campo, afirmando na coletiva de imprensa que a comissão técnica continuará acompanhando sua condição dia a dia, antes de tomar a decisão final sobre sua disponibilidade.

Por outro lado, a comissão técnica da seleção francesa demonstrou confiança em Mano Kone, que apresentou bom desempenho durante a partida contra a Noruega na fase de grupos e, posteriormente, contra o Paraguai nas oitavas de final, ao lado de Adrien Rabiot, o que dá aos “Galo” uma alternativa pronta caso a ausência de Chouamini seja confirmada.

A seleção francesa limitou-se a um treino leve, no qual os jogadores que mais atuaram passaram por um programa de recuperação, enquanto o restante do time realizou exercícios recreativos com a bola, em preparação para o esperado confronto contra a seleção marroquina, que busca dar continuidade à sua trajetória histórica no torneio.

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