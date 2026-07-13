Um golpe inesperado para o sonho de Zidane de suceder Deschamps

Depois de ter sido alvo de críticas, Didier Deschamps tornou-se uma exigência popular para permanecer à frente da comissão técnica da seleção francesa, às vésperas de os “Galo” disputarem a semifinal da Copa do Mundo pela terceira vez consecutiva.

A permanência de Didier Deschamps não é mais apenas uma opção técnica, mas tornou-se uma exigência popular cada vez maior na França, pois o técnico, que anunciou em janeiro de 2025 que sua trajetória com a seleção terminaria na Copa do Mundo de 2026, encontra hoje muitas vozes clamando pela prorrogação de seu contrato, em um golpe inesperado para o sonho de Zinedine Zidane de ser seu sucessor.

A reviravolta no humor da torcida começou com a atual edição da Copa do Mundo. Deschamps, que enfrentava ampla insatisfação devido à sua abordagem defensiva, passou a receber elogios após sua ousada mudança tática.

De acordo com uma pesquisa de opinião realizada pela “Odoxa” para a “Winamax” e a “RTL” no início de 2025, 62% dos franceses consideravam que a saída de Deschamps seria benéfica para a seleção, enquanto 83% dos torcedores expressaram insatisfação com a falta de ambição ofensiva.

A pesquisa revelou que a situação mudou durante o torneio atual, com o retorno do apoio da torcida a Deschamps. Nuno, um dos torcedores, disse: “Eu achava que este seria seu último torneio após 14 anos, mas ele provou o contrário. Ele pode nos levar à vitória em 2026”.

Por sua vez, Amber, membro da associação “As Francesas Encantadoras”, disse: “Deschamps se adapta aos recursos disponíveis; se tiver jogadores ofensivos, ele vai atacar. A boa gestão dos jogadores talentosos deste ano fez a diferença”.

Apesar disso, a saída de Deschamps após a Copa do Mundo continua sendo o cenário anunciado; Amber prefere que ele permaneça: “Ele é um vencedor e tem o respeito dos jogadores”. Já outro torcedor considera que: “É o momento certo para dar espaço à renovação da seleção, e Deschamps está saindo da melhor maneira possível”.

Deschamps chegou a uma final da Eurocopa e a duas finais da Copa do Mundo, com a possibilidade de uma terceira, conquistou o título da Copa do Mundo de 2018 e o título da Liga das Nações, sendo o técnico mais bem-sucedido da história da seleção francesa.

Esse histórico coloca pressão sobre o próximo sucessor; por isso, Éric, de 55 anos, afirmou: “O momento atual é excepcional; o próximo técnico não terá permissão para falhar”.

O nome mais cotado para suceder Deschamps é Zinédine Zidane, embora ainda não haja um anúncio oficial. Por isso, Camille, da associação “Torcedores Franceses Invencíveis”, afirmou: “Com Zidane, podemos sonhar com o futuro da seleção”.