Um golpe inesperado complica os planos da Noruega antes do confronto contra a Inglaterra

A seleção da Noruega sofreu um revés inesperado, que pode atrapalhar seus planos para o confronto contra a Inglaterra, na madrugada do próximo domingo, nas quartas de final da Copa do Mundo de 2026.

A seleção da Noruega havia causado sensação ao se classificar para as quartas de final, superando o obstáculo do Brasil com uma vitória por 2 a 1 na noite do último domingo.

Mas, após a euforia da vitória sobre os pentacampeões mundiais, o técnico da Noruega, Ståle Solbakken, ficou cada vez mais preocupado com a quantidade de viagens que sua equipe foi obrigada a fazer.

Segundo o jornal inglês “Metro”, membros da delegação norueguesa contraíram um vírus intestinal, o que atrapalhou os preparativos para a partida contra a Inglaterra.

A jornada da Noruega na Copa do Mundo já incluiu viagens de ida e volta de Boston, além de partidas disputadas em Nova Jersey e Dallas.

A Noruega venceu o Brasil no domingo, em Nova York, e terá que percorrer mais milhas aéreas antes da partida na madrugada de domingo contra a Inglaterra, que será disputada em Miami.

De acordo com o jornal norueguês “Dagbladet”, o atacante do Crystal Palace, Jürgen Strand Larsen, ficou de fora da partida de estreia do torneio por motivo de doença, enquanto Marcus Holmgren Pedersen ficou de fora da partida contra o Brasil devido a um mal-estar.

Além disso, Solbakken foi visto tossindo intensamente em uma coletiva de imprensa após a derrota da Noruega por 4 a 1 para a França na fase de grupos.

No entanto, o técnico minimizou a situação, dizendo: “Só tivemos o Jørgen, que ficou com febre. Mas, além disso, houve um pouco de tosse e chiado no peito, de forma esporádica e espalhada por todo o time”.

Ele acrescentou: “Tem ar-condicionado, voos, vestiários e tudo mais. Somos mais de 50 pessoas, então seria estranho se ninguém ficasse doente”.