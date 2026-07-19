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Spain v Argentina: Final - FIFA World Cup 2026Getty Images Sport

Traduzido por

Um golpe duro para a Argentina na final da Copa do Mundo

Espanha x Argentina
Espanha
Argentina
Copa do Mundo
L. Martinez
N. Otamendi
Espanha
Argentina
EUA

Antes do fim do primeiro tempo

A seleção argentina sofreu um duro golpe no primeiro tempo da final da Copa do Mundo contra a Espanha, depois que seu zagueiro Lisandro Martínez foi obrigado a sair de campo devido a uma lesão aos 44 minutos, sendo substituído pelo veterano Nicolás Otamendi.

O zagueiro do Manchester United caiu no gramado do “MetLife Stadium” e demonstrou sinais de dor, o que levou a comissão técnica, liderada por Lionel Scaloni, a substituí-lo um minuto antes do fim do primeiro tempo.

A ausência de Martínez representa uma perda grave para a seleção argentina, devido ao seu papel fundamental na linha defensiva ao longo de toda a competição, onde formou uma dupla defensiva sólida que contribuiu para a chegada da Argentina à final.

O técnico Scaloni escalou Otamendi, de 38 anos, o experiente zagueiro com vasta experiência, na tentativa de preencher a lacuna defensiva e manter a coesão da retaguarda diante do feroz ataque espanhol.

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