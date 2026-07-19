Um golpe duro para a Argentina na final da Copa do Mundo

A seleção argentina sofreu um duro golpe no primeiro tempo da final da Copa do Mundo contra a Espanha, depois que seu zagueiro Lisandro Martínez foi obrigado a sair de campo devido a uma lesão aos 44 minutos, sendo substituído pelo veterano Nicolás Otamendi.

O zagueiro do Manchester United caiu no gramado do “MetLife Stadium” e demonstrou sinais de dor, o que levou a comissão técnica, liderada por Lionel Scaloni, a substituí-lo um minuto antes do fim do primeiro tempo.

A ausência de Martínez representa uma perda grave para a seleção argentina, devido ao seu papel fundamental na linha defensiva ao longo de toda a competição, onde formou uma dupla defensiva sólida que contribuiu para a chegada da Argentina à final.

O técnico Scaloni escalou Otamendi, de 38 anos, o experiente zagueiro com vasta experiência, na tentativa de preencher a lacuna defensiva e manter a coesão da retaguarda diante do feroz ataque espanhol.