Um gole de água e um sorriso irônico... Scaloni em uma situação engraçada antes do confronto com o Egito

A coletiva de imprensa do técnico da seleção argentina, Lionel Scaloni, ontem, segunda-feira, foi palco de uma situação engraçada quando uma organização interrompeu sua fala para pedir que os fotógrafos fossem retirados da sala, o que deixou o técnico surpreso, que comentou ironicamente: “Que cruel”, em uma cena que se espalhou amplamente pelas redes sociais.

Segundo reportagens da imprensa, a interrupção ocorreu enquanto Scaloni respondia a uma pergunta sobre o nível das seleções participantes da Copa do Mundo de 2026, observando que a Argentina teve sorte por ser capaz de se esforçar ainda mais, mesmo nos momentos em que não estava em sua melhor forma.

Em um momento inesperado, uma das organizadoras pegou o microfone e anunciou: “Pedimos aos fotógrafos que tenham a gentileza de se retirar, obrigada”, o que provocou um espanto evidente no rosto do técnico argentino, que tomou um gole de água e ergueu as sobrancelhas, demonstrando surpresa com o momento e a forma como isso ocorreu.

Scaloni virou-se para Nicolás Novello, seu acompanhante nas coletivas de imprensa, e comentou com um sorriso significativo: “Duro”, numa referência irônica à rigidez da organização ao cumprir as instruções.

A situação gerou grande repercussão nas redes sociais, onde os seguidores consideraram o momento bem-humorado, revelando o lado humano do técnico argentino antes do esperado confronto contra o Egito nas oitavas de final da Copa do Mundo.

Vale lembrar que a Argentina se prepara para enfrentar a seleção egípcia em uma partida decisiva nas oitavas de final, em meio a expectativas de um jogo acirrado entre a campeã mundial e a seleção egípcia, que aspira a causar uma surpresa contra o “Tango”.