Um gol significa três números... Messi busca um feito excepcional que remonta a 96 anos

A ambição de Lionel Messi não se limita a levar a seleção argentina à final da Copa do Mundo de 2026, quando enfrentará a Inglaterra na semifinal nesta quarta-feira à noite; o capitão do “Tango” chega à partida prestes a alcançar uma série de conquistas históricas que podem consolidá-lo ainda mais nos registros do torneio mundial.

Messi continua apresentando uma das melhores atuações de sua carreira na Copa do Mundo, após marcar 8 gols até o momento (com o que ocupa a liderança da artilharia do torneio, empatado com Kylian Mbappé), ficando a apenas um passo de quebrar uma série de recordes, alguns dos quais resistiram por mais de 9 décadas.

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Um único gol lhe garante a liderança histórica pela Argentina

De acordo com a Squawka, Messi precisa marcar apenas um gol para se tornar o maior artilheiro da história da seleção argentina em uma única edição da Copa do Mundo, superando o recorde estabelecido por Guillermo Stábili, autor de 8 gols na primeira edição do torneio, em 1930.

Uma conquista ausente há mais de meio século

A rede Squawka destacou que Messi se tornará apenas o sexto jogador na história da Copa do Mundo a marcar 9 gols ou mais em uma única edição do torneio, e o primeiro a alcançar essa marca desde o lendário alemão Gerd Müller, que marcou 10 gols na Copa do Mundo de 1970.

Igualando um recorde histórico da América do Sul

A Squawka também explicou que qualquer gol marcado pelo capitão da Argentina o fará igualar o recorde de maior número de gols marcados por um jogador sul-americano em uma única edição da Copa do Mundo, recorde que pertence ao brasileiro Ademir, que marcou 9 gols na Copa do Mundo de 1950.