Um gol excepcional... Kane se liberta das amarras do "Fundo" graças ao Real Madrid

O astro inglês Harry Kane continua a brilhar de forma impressionante na Liga dos Campeões, confirmando-se como um dos principais artilheiros do Velho Continente nos últimos anos, graças à sua capacidade constante de decidir os jogos nos momentos decisivos.

O artilheiro inglês garantiu a vitória do Bayern de Munique por 2 a 1 nesta terça-feira à noite sobre o Real Madrid no Estádio Bernabéu, na partida de ida das quartas de final da Liga dos Campeões.

Com o gol desta noite, Harry Kane elevou sua contagem para 51 gols na competição continental vestindo as camisas do Tottenham e do Bayern de Munique, continuando a consolidar sua posição entre os melhores atacantes da história da competição.

O gol de Kane hoje contra o Real Madrid teve um caráter excepcional, pois foi marcado apenas 20 segundos após o início do segundo tempo, aproveitando um erro na construção da jogada, antes de disparar um chute preciso de fora da área que acertou o fundo da rede.

É importante destacar que este é o primeiro gol de Kane de fora da área na Liga dos Campeões, apesar de seu grande histórico de gols, conforme confirmado pela rede Squawka, especializada em estatísticas de futebol.

O capitão da seleção inglesa também alcançou hoje vários recordes históricos, com destaque para o reforço de sua sequência de gols contra o Real Madrid (dois gols e duas assistências decisivas em quatro partidas consecutivas contra os merengues), além de igualar seu recorde como o maior artilheiro inglês (11 gols) em uma única temporada da Liga dos Campeões.