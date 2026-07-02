"Um fracassado e um líder fraco"... Revolta popular atinge Al-Dosari após ele se recusar a se aposentar

As redes sociais na Arábia Saudita ficaram em polvorosa nas últimas horas, após notícias que confirmaram a recusa de Salem Al-Dossari, capitão da seleção saudita, em se aposentar da seleção, e sua decisão de continuar com a “Verdes” nas próximas competições, principalmente a Copa do Golfo e a Copa da Ásia.

A decisão de Al-Dosari veio em um momento em que a torcida ainda vive um clima de indignação, após a decepcionante eliminação da seleção saudita na fase de grupos da Copa do Mundo de 2026, quando a equipe somou apenas dois pontos em três partidas, terminando em último lugar no seu grupo.

Hashtag pede sua saída

A torcida da seleção saudita lançou, na plataforma “X”, a hashtag “Aposentadoria de Salem Al-Dosari”, que liderou a lista das mais comentadas, em meio a amplos apelos para que a carreira internacional do capitão dos Verdes seja encerrada, abrindo caminho para uma nova geração que conduza a seleção na próxima fase.

Muitos torcedores consideraram que a permanência de Al-Dosari não contribuirá para o projeto de reconstrução da seleção, especialmente após o desempenho que ele apresentou durante a Copa do Mundo, que alguns descreveram como aquele que não estava à altura de um capitão de seleção que aspira competir no cenário internacional.

Críticas contundentes por causa da Copa do Mundo

Os comentários revelaram um ataque contundente ao astro do Al-Hilal, com um torcedor escrevendo: “Você deve se aposentar após a atuação chocante na Copa do Mundo”, enquanto outro afirmou: “Você é um capitão fraco e não tem noção da dimensão da responsabilidade que carrega”.

E as críticas não pararam por aí: parte da torcida o chamou de “fracassado”, considerando que ele não trouxe a contribuição esperada em campo e não conseguiu liderar a seleção para sair da crise que ela enfrentou durante o torneio.

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Por outro lado, outro grupo de torcedores defendeu Al-Dosari, afirmando que atribuir a responsabilidade pelo fracasso a um único jogador é injusto, e que o que aconteceu na Copa do Mundo foi resultado de erros técnicos e administrativos acumulados, que começaram muito antes do início do torneio.

Parece que o caso de Salem Al-Dosari continuará sendo um dos mais polêmicos do futebol saudita nos próximos tempos, já que o jogador insiste em continuar sua trajetória internacional, enquanto a torcida continua pressionando para que ele encerre sua carreira na seleção.