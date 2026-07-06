Um final cruel... Ravinia se despede da Copa do Mundo com amargura

A trajetória do astro brasileiro Rafinha na Copa do Mundo chegou ao fim de forma amarga, depois que a Seleção Brasileira foi eliminada com uma derrota por 1 a 2 para a Noruega nas oitavas de final.

O jornal “Sport” informou que Rafinha chegou à Copa do Mundo como um dos principais pilares do ataque da seleção brasileira, mas uma lesão muscular sofrida durante a fase de grupos afetou significativamente sua participação.

Rafinha foi obrigado a deixar a partida contra o Haiti na segunda rodada da fase de grupos, após sentir dores no músculo posterior da coxa direita — lesão que, a princípio, causou preocupação no elenco da Seleção Brasileira. Exames médicos confirmaram posteriormente que ele sofria de um problema muscular na coxa direita.

Embora a seleção brasileira não tenha descartado oficialmente Rafinha do restante da competição e a comissão técnica tenha se empenhado em acelerar seu processo de recuperação, o ponta do Barça não teve tempo suficiente para recuperar totalmente sua forma física e disputou a fase decisiva do torneio longe de seu melhor nível.

A eliminação diante da Noruega pôs fim ao sonho da seleção brasileira na Copa do Mundo, após mais uma vez não ter conseguido se aproximar do objetivo almejado.

Para Raphinha, esse desfecho foi ainda mais amargo no plano pessoal. Após uma boa temporada com o Barcelona, apesar dos problemas físicos que enfrentou, ele chegou à Copa do Mundo como um dos líderes do projeto brasileiro, mas a lesão surgiu no pior momento possível e impediu que ele causasse impacto em um torneio no qual se esperava que ele fizesse a diferença.

Agora, o ponta brasileiro inicia suas férias de verão, com o objetivo de concluir sua recuperação física antes de retornar ao Barcelona.

O clube catalão continuará acompanhando de perto a situação de Raphinha, após um torneio que, para ele, terminou antes do previsto e que o deixou com a sensação de que sua trajetória na Copa do Mundo foi prejudicada a partir do momento em que seu corpo não foi mais capaz de continuar.