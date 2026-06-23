Um feito sem precedentes... O Iraque é a mais nova vítima na lista histórica de Mbappé

Kylian Mbappé, capitão da seleção francesa, continuou a fazer história na Copa do Mundo, após alcançar um feito inédito na partida contra o Iraque, válida pela segunda rodada da fase de grupos da edição de 2026.

O astro francês marcou dois gols na vitória dos “Galo” sobre o Iraque por 3 a 0, levando sua seleção à classificação para as oitavas de final e acrescentando mais um recorde histórico ao seu já impressionante currículo na competição.

De acordo com a rede de estatísticas de futebol “Skuaka”, Mbappé se tornou o primeiro jogador na história da Copa do Mundo a marcar dois ou mais gols em seis partidas diferentes ao longo das edições do torneio, superando todos os astros do futebol que participaram da competição ao longo de sua história.

Leia também... Vídeo: Mbappé destronou o “Fenômeno” e continua na perseguição a Messi

O que Mbappé fez contra o Iraque não foi senão mais um capítulo em uma longa série de atuações brilhantes na Copa do Mundo, já que ele havia marcado dois gols contra a Argentina na edição de 2018, antes de voltar na Copa do Mundo de 2022 para repetir a façanha contra a Dinamarca e, depois, contra a Polônia.

Além disso, ele voltou a apresentar uma das melhores atuações individuais da história das finais ao marcar três gols na final contra a Argentina.

Nesta edição, ele abriu o placar com dois gols contra o Senegal, antes de repetir a façanha contra o Iraque, tornando-se o primeiro jogador a alcançar esse feito histórico.

Vale ressaltar que Mbappé subiu para o segundo lugar na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo, empatado com o alemão Miroslav Klose, com 16 gols cada, e está a apenas dois gols de igualar o argentino Lionel Messi (18).