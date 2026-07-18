Um feito histórico sem precedentes se desenha para Mbappé

O astro francês Kylian Mbappé ainda tem chances de disputar a Chuteira de Ouro da Copa do Mundo de 2026, na partida pelo terceiro e quarto lugares contra a Inglaterra.

O craque do Real Madrid terá que se contentar em disputar a partida pelo terceiro lugar, buscando atingir dois objetivos ao mesmo tempo: levar a França à medalha de bronze e conquistar o prêmio de artilheiro do torneio.

Atualmente, Mbappé está empatado com Lionel Messi na liderança da artilharia, com 8 gols cada um; no entanto, o astro argentino leva vantagem no momento graças ao número de assistências, já que possui 4 contra 3 de Mbappé, o que lhe dá a vantagem na disputa pela Chuteira de Ouro.

O jornal “AS” informou que Mbappé tem uma oportunidade de ouro na partida pelo terceiro lugar para assumir sozinho a liderança da artilharia e adicionar mais um feito individual ao seu currículo, depois de já ter conquistado a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo de 2022.

Nunca antes, na história da Copa do Mundo, um jogador foi coroado artilheiro do torneio em duas edições diferentes, o que significa que Mbappé poderá alcançar um feito histórico se conseguir conquistar o prêmio novamente.

Enquanto Messi busca conquistar o prêmio pela primeira vez em sua carreira, Harry Kane, que marcou seis gols na edição atual, já havia conquistado a Chuteira de Ouro na Copa do Mundo da Rússia de 2018.

A ambição de Mbappé não se limita à Chuteira de Ouro, já que ele também continua perseguindo Messi na lista dos maiores artilheiros da história da Copa do Mundo.

O capitão da Argentina lidera a lista entre os jogadores que participam da atual edição, com 21 gols em suas seis participações na Copa do Mundo, contra 20 gols de Mbappé.