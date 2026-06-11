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FBL-WC-2026-MATCH01-MEX-RSAAFP
Muhammad Sharaf Eldeen

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Um feito histórico... O México quebra dois recordes após 96 anos

México x África do Sul
México
África do Sul
Copa do Mundo
J. Quinones
México
África do Sul

O México iniciou sua campanha com um sucesso extraordinário

A seleção mexicana fez história nesta quinta-feira ao vencer a África do Sul por 2 a 0 na estreia da Copa do Mundo de 2026, no tradicional Estádio Azteca.

O México abriu o placar na partida de abertura da Copa do Mundo pela primeira vez em sua história, embora esta seja a sétima vez que disputa a partida de abertura do torneio.

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O México abriu o placar com o primeiro gol marcado pelo astro do Al-Qadisiyah saudita, Julián Quionnes, aos 9 minutos da partida, antes de Raúl Jiménez selar a vitória com o segundo gol, aos 67 minutos, garantindo ao “El Tricolor” sua primeira vitória de todos os tempos em partidas de abertura da Copa do Mundo.

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Tchéquia
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África do Sul
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Copa do Mundo
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México
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República da Coreia crest
República da Coreia
CDS

A lista de partidas de estreia do México na Copa do Mundo ao longo da história é a seguinte:

1930: França 4 x 1 México (primeira partida da história da Copa do Mundo)

1950: Brasil 4 x 0 México

1954: Brasil 5 x 0 México (uma das partidas de abertura)

1958: Suécia 3 x 0 México

1962: Brasil 2 x 0 México (uma das partidas de abertura)

1970: México 0 x 0 União Soviética

2010: África do Sul 1 x 1 México

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