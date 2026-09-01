Segundo informações da Sky, o ex-lateral-esquerdo dos suábios está na lista de desejos do 1. FC Köln. Lá, o diretor executivo esportivo Thomas Kessler também está em busca de mais uma alternativa para o lado esquerdo da defesa, sendo que o jogador da seleção croata seria supostamente a opção preferida do clube da cidade da catedral.

Atualmente, Sosa tem contrato com o clube da Premier League Crystal Palace, onde ainda possui um vínculo válido até 2028. No entanto, ele não tem mais qualquer perspectiva nos londrinos: na temporada passada, somou apenas 842 minutos em todas as competições, distribuídos em 18 partidas.

O jogador de 28 anos ainda conhece a Bundesliga de sua passagem pelo VfB Stuttgart, onde disputou 115 jogos oficiais entre 2018 e 2023, nos quais marcou cinco gols e deu assistência para outros 35. Ficou na memória sobretudo sua última temporada com a camisa dos suábios: com dois gols e 12 assistências, teve participação decisiva para que o VfB se mantivesse na elite em 2023, como 15º colocado da tabela.

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Borna Sosa vai voltar à Bundesliga para defender o 1. FC Köln?

Na sequência, Sosa se transferiu para o Ajax de Amsterdã por uma taxa de oito milhões de euros, mas rapidamente perdeu a condição de titular por conta de atuações inconsistentes. Depois de um interlúdio de um ano no Torino, acabou chegando ao Crystal Palace no verão de 2025.

Caso uma transferência de Sosa não possa mais ser concretizada até o prazo final da janela, às 20h, o Köln também teria Mees de Wit, do AZ Alkmaar, como alternativa na lista. No caso de as negociações pelo croata fracassarem, o Effzeh poderia avançar por De Wit. As primeiras conversas, segundo informações da Sky, já aconteceram.