O árbitro francês François Litxer provocou a ira da seleção egípcia e de sua comissão técnica durante a partida contra a Argentina, na noite desta terça-feira, nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Durante a partida, o árbitro favoreceu os jogadores argentinos em todas as disputas com os egípcios, enquanto aplicava critérios diferentes quando se tratava de decisões a favor dos Faraós.

Mostrar cartões amarelos aos jogadores egípcios era algo fácil para o árbitro francês, que se mostrou indulgente em várias jogadas com os jogadores argentinos.

No segundo tempo, Zico marcou um gol para o Egito, em um contra-ataque espetacular, mas o VAR fez com que o árbitro revisasse a jogada e anulasse o gol, alegando uma falta de Marwan Attia, jogador egípcio, no início do ataque contra Lisandro, próximo à grande área dos Faraós.

No entanto, o francês François Litxer provocou a ira dos egípcios ao validar o terceiro gol da Argentina, marcado nos acréscimos do segundo tempo.

No início da jogada, Salah avançou dentro da área da Argentina pelo lado direito e sofreu uma falta evidente; ao mesmo tempo, seu companheiro Omar Marmoush teve a camisa puxada dentro da área para impedi-lo de avançar em direção ao gol caso Salah passasse a bola.

A bola ricocheteou rapidamente em direção à área do Egito, e Enzo Fernández marcou o terceiro gol em meio a grandes protestos dos jogadores egípcios e da comissão técnica.

Em vez de analisar a jogada e resolver a situação, o árbitro francês se empenhou em provocar os egípcios, mostrando o cartão vermelho para Saafan Al-Saghir, treinador dos goleiros, para os jogadores egípcios e para o técnico Hossam Hassan.

Pode-se dizer que o árbitro francês agiu de forma ambígua nesta partida... Por um lado, favorecendo a Argentina durante todo o jogo; por outro, deliberadamente eliminando os Faraós da Copa do Mundo de uma forma que permanecerá como uma mancha negra em sua carreira como árbitro.