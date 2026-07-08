Um elo entre duas épocas... Uma paradoxo histórico que une Messi, Mbappé e a lenda do Egito

Lionel Messi entrou para uma lista histórica e rara na Copa do Mundo, depois de liderar a Argentina na virada diante do Egito, após estar perdendo por dois gols nas oitavas de final da Copa do Mundo de 2026.

Messi contribuiu para acabar com o sonho dos Faraós de chegar às quartas de final da Copa do Mundo com o placar de 3 a 2, depois que a equipe do técnico Hossam Hassan estava na frente por 2 a 0 até os 79 minutos.

Messi se tornou o terceiro jogador na história das fases eliminatórias da Copa do Mundo a contribuir com dois gols em cinco minutos ou menos, revertendo uma desvantagem de dois gols para sua equipe — um feito alcançado anteriormente apenas pelo lendário jogador egípcio Abdel Rahman Fawzi na edição de 1934 na Itália, e, posteriormente, Kylian Mbappé na final da Copa do Mundo de 2022 contra a Argentina, de acordo com dados do Mr. Sheph.

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E a estatística traz uma contradição notável, já que o primeiro a alcançar essa façanha foi um jogador egípcio, enquanto a segunda conquista ocorreu contra a Argentina na final do Catar 2022, antes de Messi igualar o recorde contra a seleção egípcia na Copa do Mundo de 2026.

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