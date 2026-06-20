Um duro golpe para o Brasil... Divulgada oficialmente a natureza da lesão de Rafinha

O Brasil sofreu um duro golpe antes das fases decisivas da Copa do Mundo de 2026, depois que a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) confirmou que Raphinha, craque do Barcelona, sofreu uma ruptura muscular na parte posterior da coxa direita — lesão que pode afastá-lo do torneio e privar a Seleção de uma de suas principais armas ofensivas, ao lado de Vinícius Júnior.

De acordo com o comunicado oficial divulgado pela CBF, Rafinha passou por exames minuciosos neste sábado em um centro médico em Nova Jersey, que confirmaram a lesão por ruptura muscular na parte posterior da coxa direita. Ele passará por um programa de tratamento intensivo sob a supervisão da comissão médica da Seleção Brasileira, com o objetivo de acelerar sua recuperação e seu retorno aos gramados o mais rápido possível.

A Confederação não especificou em seu breve comunicado se se trata de uma ruptura total ou parcial e, caso seja, qual a gravidade da lesão, mas confirmou que Rafinha não estará disponível para a partida entre Brasil e Escócia na noite de quarta-feira, que encerra a fase de grupos da seleção comandada pelo técnico Carlo Ancelotti.

A lesão ocorreu no primeiro tempo da goleada de 3 a 0 do Brasil sobre o Haiti, no Lincoln Financial Field, na Filadélfia, válida pela segunda rodada do Grupo 3, liderado atualmente pela Seleção.

Rafinha deixou o campo desanimado aos 38 minutos, acompanhado pelo médico da seleção brasileira, Rodrigo Lasmar, após sentir uma dor aguda na coxa direita — a mesma coxa que o incomodou durante toda a última temporada no Barcelona.

Rafinha disse aos companheiros após ser substituído por Bryan, segundo o comentarista brasileiro Gustavo Machado, colaborador do canal CazéTV: “Senti algo forte e fiquei com medo”, em uma frase que reflete sua profunda preocupação com a repetição do pesadelo que viveu durante toda a última temporada.