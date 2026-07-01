Um duro golpe para Ancelotti... O craque brasileiro se despede da Copa do Mundo

A seleção brasileira sofreu um duro golpe devido às lesões que podem afetá-la nas partidas restantes da Copa do Mundo de 2026.

Os sambistas chegaram às oitavas de final, após uma partida difícil contra o Japão nas 16ªs de final, e agora estão a quatro vitórias de reconquistar a glória.

No entanto, é provável que tenham de fazer a maior parte disso sem o meio-campista Lucas Paquetá, já que o ex-jogador do West Ham sofreu uma lesão muscular durante a vitória por 2 a 1 sobre o Japão na segunda-feira.

Paquetá, de 28 anos, sentiu uma dor na parte posterior da coxa esquerda e foi forçado a sair de campo no primeiro tempo, sendo substituído por Endrick.

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) informou em comunicado anterior: “Paquetá passou por exames na terça-feira que confirmaram uma lesão muscular na parte posterior da coxa esquerda. O jogador seguirá um programa de tratamento intensivo sob a supervisão da equipe médica da seleção nacional, com o objetivo de se recuperar e voltar a jogar o mais rápido possível”.

O comunicado não especificou uma data para o retorno de Paquetá, mas, por outro lado, o jornal “Mirror” citou a ESPN Brasil informando que o jogador está “praticamente fora do torneio” e não estará disponível para os demais jogos da Copa do Mundo.

A seleção brasileira enfrentará a Noruega nas oitavas de final no domingo, em East Rutherford, Nova Jersey, o mesmo estádio onde será disputada a final da Copa do Mundo no dia 19 de julho.

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