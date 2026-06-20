O ponta brasileiro Raphinha, estrela do Barcelona, sofreu uma lesão que o obrigou a deixar o campo aos 39 minutos da partida da seleção de seu país contra o Haiti, válida pela segunda rodada do Grupo 3 da Copa do Mundo de 2026, em um novo revés que preocupa o clube catalão.

O jogador do Barcelona pareceu incomodado após uma jogada no primeiro tempo e pediu para ser substituído pouco tempo depois, saindo de campo com dores. Seu lugar foi ocupado por Ryan Vitor, jogador cuja evolução é acompanhada de perto por Deco, diretor esportivo do Barcelona.

De acordo com o jornal catalão “Sport”, tudo indica que se trata de uma lesão muscular, especialmente porque o atacante do Barcelona esteve sob observação da comissão técnica brasileira durante toda a semana, treinando separadamente do grupo como medida de precaução para gerenciar o esforço físico após a partida de estreia contra o Marrocos.

Essa medida preventiva foi motivada por uma leve sensação de desconforto e sinais de cansaço, algo comum nesta fase difícil do final da temporada, o que levou o Brasil a gerenciar seu tempo de jogo com cautela antes da partida.

Antes de sua saída precoce, Raphinha foi um dos jogadores de destaque no primeiro tempo, impressionando a todos com várias jogadas perigosas, marcando um gol anulado por impedimento e tendo uma clara chance de cara a cara que poderia ter aberto o placar, não fosse por ter desperdiçado a oportunidade.

Esta não é a primeira lesão grave que Rafinha enfrenta nesta temporada; o brasileiro sofreu com vários problemas musculares ao longo da temporada pelo Barcelona, especialmente perto do final, o que levou à sua ausência em várias partidas importantes pelo clube catalão.

Essa lesão representa um duro golpe para a Seleção Brasileira, que depende muito da velocidade e da criatividade de Raphinha na ala esquerda, além de causar grande preocupação no Barcelona, que aguarda ansiosamente o laudo médico oficial para saber a gravidade da lesão e o possível tempo de afastamento.